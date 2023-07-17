Yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı

Bursa’da yolcu taşıyan ticari bir minibüs seyir halinde ilerlerken park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil önündeki park halindeki diğer otomobile çarparak durabildi.

KAYNAK: İHA
Yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı

Kaza, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu taşıyan bir ticari minibüs virajı alamayarak park halindeki bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki park halinde olan diğer otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası kısa bir şok geçiren yolcular minibüsten inerek öndeki otomobile yöneldi.

Tam kapasite minibüsün karıştığı kazada park halindeki otomobillerde kimsenin olmamasıyla facianın önüne geçildi.

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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