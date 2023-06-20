Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 28 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 28 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 kara yolu Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nas yönetimindeki Antalya- Adana seferini yapan 07 ABS 327 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NYS 13 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otobüs, park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Otobüs sürücüsü Nas'ın öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve 27 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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