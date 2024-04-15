Yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaptı; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaptı; o anlar kamerada
Adana-Mersin karayolunda dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir hafif ticari araç, Batman'da özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaparak şerit değiştirmesine izin vermedi.

Otobüs sürücüsü, araç sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 ALB 311 plakalı hafif ticari araç, Batman-Balıkesir seferini yapan, 43 yolcunun bulunduğu özel bir firmaya ait Namettin Kuday yönetimindeki 62 AL 962 plakalı yolcu otobüsünün önüne geçerek ani fren yapmaya başladı.

Otobüs sürücüsünün şerit değiştirmesine izin vermeyen hafif ticari araç, bir süre sonra gözden kayboldu. Otobüs sürücüsü Kuday, aracın yolcularının hayatını tehlikeye attığını belirterek şikayetçi oldu.

Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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