Yolcu seçen taksici polisi tehdit etti

İstanbul’da polis ekiplerinin taksicilere denetimi sürüyor.

Sivil polisler bir taksiciyi durdurarak bulunduğu mesafeye yakın olan Dolmabahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Taksici, polise kısa mesafe olduğu için götüremeyeceğini, isterse ismi Martı olan elektrikli scooterla gidebileceğini belirtti.

Sivil polisin ısrarını yanıtsız bırakan taksici, az ileride cezai işlem yapılmak üzere polis ekipleri tarafından durduruldu.

Evraklarının da eksik olduğu iddia edilen taksicinin aracı bağlanmak istedi. Taksici polis ekiplerine;

"Bak bu aracı bağlasınlar benzin döküp yakmayanın sülalesini s*keyim. Benim 300.000 lira borcum var diyerek polislerin üzerine yürüyünce, polis ekipleri taksiciyi yaka paça gözaltına aldı. Taksici “garibanı mı eziyorsunuz” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi."

Cep telefonu kameralarına yansıyan o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.