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  • Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. İnterpol kırmızı bültenle arıyordu. Cinayet şüphesiyle evinde arama yapıldı

Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. İnterpol kırmızı bültenle arıyordu. Cinayet şüphesiyle evinde arama yapıldı

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sırp Zelyuko Bojanik İstanbul’da yakalandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:59
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Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. İnterpol kırmızı bültenle arıyordu. Cinayet şüphesiyle evinde arama yapıldı

Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı. İnterpol kırmızı bültenle arıyordu. Cinayet şüphesiyle evinde arama yapıldı
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Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan Sırp asıllı Zeljko Bojanic’in, 2014-2015 yıllarında adı yasa dışı uyuşturucu ticareti ile anıldı. Interpol'ün kırmızı bülten ile aranan isimleri arasındaydı.

CNN Türk'ten Emrah Çakmak'ın haberine göre “Boris” takma adını kullanan uyuşturucu baronu, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul’da yakalandı. İkametinde arama yapan polis ekipleri, cesedin evin bahçesine gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kepçelerle Sarıyer’deki çete liderinin oturduğu bu eve geldi. Evinin bahçesi kazıldı. Gün boyu devam eden çalışmalarda maktulün izine ulaşılamadı. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte burada cinayetin izini sürmeye devam edecek.

Uyuşturucu baronunun Türkiye'ye, "Andelew Belchew Jordan" adıyla sahte pasaport ile giriş yaptığı belirlendi. Kırmızı bültenle aranan Zelyuko Bojanik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı bu evde cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.

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432
6.11.2022 15:02
türkiye niye yönetilemiyor size söyleyeyim bunu diğer zillet medyalarınada söyleeyin deyinki türkiye küreselkapitalist lobilerin derin devleti yönetimi altında işte bu yüzden yöneetilemiyor niye  
 
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