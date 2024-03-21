Yönetenler dünle bugün arasında bu kadar mı değişir!..

Merhum Bülent Ecevit’i…

Merhum Erdal İnönü’yü…

Merhum Süleyman Demirel’i…

Merhum Necmettin Erbakan’ı Türk siyasetindeki siyasi nezaketleri…

Birbirlerine karşı kibar…

Nazik…

Hassas…

Espritüel yaklaşım ve eleştirilerinden dolayı…

Kendileriyle ilgili yapılan -aşırı- gibi de olsa karikatür eleştirilerine anlayış gösterebiliyor olmalarını…

Türk seçmeninin nezaketinin ve anlayışının gelişmesine katkı sundukları için her birini şükran ve minnetle anıyor, onların zekâ dolu sözlerini…

Yaklaşımlarını…

Beden dillerini bugünün siyasilerinde bir türlü göremediğim için ülkemin yarınları adına üzüldüğümü bildirmek istiyorum.

*

Bu insanlar iktidarları dönemlerinde kimileri başarılı olmuşlar, kimileri olmamışlardır.

O dönemlerde sıkıntılar yaşanmış…

Kuyruklar olmuş olsa da hiçbir dönem bugünkü kadar çalışan ve emekli kesimin refah düzeyinin zora düştüğünü sanmıyorum.

*

Kendilerini eleştiren sıradan insanlara ve rakiplerine karşı hiçbir şekilde nezaket dışı bir söylemde bulunmuş olduklarını ben hatırlamıyorum.

Ama onların ince zekâlarına…

Hazır cevaplı oluşlarına…

Siyasi akıllarına, kendilerine oy vermiş ya da vermemiş olsalar dahi hemen her kesim saygı duymuş, söylemlerini üzüntüyle karşıladıkları gibi tebessümle de karşılamışlardır.

Bunları çok iyi biliyorum.

*

Ve şunu da çok iyi biliyorum ki hiçbir dönem pazar bu kadar cep yakıcı olmamış, tencereler bugünkü kadar boş kalmamıştır.

*

O insanlar ekranlara çıktıklarında kimilerinin duruşları…

Kiminin beden dilleri…

Üslupları…

Hatta birbirlerini eleştirmeleri bile, birbirlerini mat etmek…

Birbirlerini küçük düşürmek…

Ya da suçlamak…

Ve nezaket dışı ithamlarda bulunmak niyetiyle değil, kendi üsluplarına göre bir gerçeğin tespitini yapmak niyetiyle yapıyorlardı ve karşısındaki rakibini inciten ifadelerin kullanıyor olduklarına şahit olduğumu hatırlamıyorum.

*

Hele hele bu insanların en zor anlarda bile kendilerini sıkıştırmak isteyen gazetecilere ya da rakiplerine karşı nasıl kıvrak zekâ cevaplarla, insanları ters köşeye yatırmaları ise ayrı bir zekâ isteyen bir şeydi ki bugünkü siyasilerin hiçbirinde böyle bir inceliği görebildiğimi sanmıyorum.

*

Zaman zaman onların tarihe mal olmuş hicivlerini hatırladıkça hüzünlü bir tebessüm ediyorum kendi dünyamda…

Hüzünleniyorum, çünkü bugünkü siyasilerin pek çoğunda onların herhangi birinin insani yanlarına sahip olduklarını düşünmüyorum.

Kendisini protesto etmek için binlerce insanın yolda yürümesine hiç de onur kırıcı ifade kullanmıyor, ancak “Yollar yürümekle aşınmaz.” diyordu Merhum Demirel.

*

İktidarları döneminde Merhum Erbakan’ın eleştirileri…

Merhum Ecevit’in nezaketi…

Merhum Demirel’in hicivleri…

Merhum Erdal İnönü’nün kendine has söylemleri kamuoyunda her biri ayrı bir renk olarak algılanırken, bugünün iktidarı, yarınlarda ‘Ayrıştırıcı bir üslup kullanıyordu’ olarak akıllarda kalacaktır, diye düşünüyorum.

*

Yönetenler dünlerle bugünler arasında bu kadar mı değişir?

Üzgünüm!..