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Yapay zeka şimdi de film dünyasına el attı. Sesi dışında her şey yapay zekadan

Alman teknoloji girişimcisi Fabian Stelzer, tamamen yapay zekayı kullanarak 70'ler tarzı bilim kurgu filmi “Salt”ın hazırlıklarını yapıyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:55
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:57
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Yapay zeka şimdi de film dünyasına el attı. Salt filminde Stelzer'in sesi dışında her şey yapay zekadan

Yapay zeka şimdi de film dünyasına el attı. Sesi dışında her şey yapay zekadan
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Alman teknoloji girişimcisi Fabian Stelzer, yapay zekanın iddialı bir film yapımıyla başa çıkabileceğini göstermek için ilginç bir girişimde bulundu. Stelzer'ın film yapımı veya yapay zeka konusunda geçmiş bir tecrübesi yok. Ancak şimdi yapay zekanın oluşturduğu görüntüleri kullanarak bir film yapmak için çalışıyor.

KENDİ SESİ DIŞINDA HER ŞEY YAPAY ZEKADAN
PC Magazine'e konuşan Alman teknoloji girişimcisi Fabian Stelzer, tamamen yapay zekayı kullanarak 70'ler tarzı bilim kurgu filmi “Salt”ın hazırlıklarını yapıyor. Stelzer, kendi sesi dışında tüm seslerin yapay zeka tarafından üretileceğini, filmin görüntülerini ve ses efektlerini de yapay zekanın oluşturacağını söyledi.

“KENDİ MACERANI SEÇ”
Yapay zeka yapımı film, aşırı derecede tuhaf tuzlarla dolu bir gezegenle karşılaşan uzay yolcuları hakkında gibi görünüyor. Sinirbilimci Stelzer, Twitter'daki takipçilerinin hikayeyi şekillendirmesine ise izin veriyor. Böylece film, yapay zekayla birlikte bir tür "Kendi maceranı seç" tarzına oturtuluyor.

Stelzer PCMag'e “Gerçekten yeni bir çağın eşiğindeyiz” dedi ve şunu ekledi:

“Bana göre bunun önemi, fotoğrafın icadı kadar, belki de yazının icadı kadar büyük.”

DALL-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zekalar kullanarak filmi tamamlamayı amaçlayan Stelzer, filmde kullanılacak görüntüleri ve sesleri ise kısa metin açıklamaları şeklinde yazıyor. Bu açıklamalarda kamera açılarından VHS bozulma efektlerine kadar her şey bulunuyor.

Stelzer son olarak “Bütün büyük şeyler deney olarak başlar” dedi.

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