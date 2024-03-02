Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler?

Hafta sonu tatilinde sofralara renk ve şifa katacak özel bir tarifimiz var. Gaziantep yöresinin en çok tercih edilen Beyran Çorbası, hem lezzeti hem de sunumuyla sizi ve sevdiklerinizi memnun edecek. Çorbanın yanına yeşilliklerle çeşitlendireceğiniz şifa deposu yöresel Beyran Çorbası’nı ister kuzu iç yağı ister tereyağı ile siz de mutlaka evde deneyin. İşte sevilen yemeklerden biri olan Yöresel Beyran Çorbası için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler...

1 kilogram kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı kuzu iç yağı ya da tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Bir tutam tuz

Bir tutam kırmızı toz biber

Bir tutam karabiber

8 su bardağı haşlanan etin suyu

Yöresel Beyran Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Kemikli kuzu gerdan etini düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyup haşlanıncaya kadar pişirin. İsterseniz su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Pişen etleri içinden alın ve kemiklerinden ayırarak parçalayın. Tencerede kalan suyun içine pirinçleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra iç yağı ya da tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsak, tuz ve baharatları ilave edin. Daha sonra haşlanmış etleri de ekleyin ve çorbayı kaynamaya bırakın. 15 dakika kaynattıktan sonra kapatın.

Çorbayı servis kaselerine alın. Dilerseniz servis yaparken maydanoz kıyarak üstüne de serpebilirsiniz. Yanına bol limonlu roka ile de servis edebilirsiniz.