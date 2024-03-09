Güçlü kadınlar için Porland ve KEDV el ele verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Güçlü kadınlar için Porland ve KEDV el ele verdi
Porselen üreticisi Porland, iş yaşamında kadın emeğinin değerini yukarı taşımak için sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. Kadın tasarımcılar tarafından özel olarak hazırlanan Porland ürünlerinin satışından elde edilen kar ise Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağışlanıyor.

Porselen sektöründe hizmet veren Porland, 2022 yılından bu yana iş birliği içinde olduğu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş gücüne katılımda kadınları destekliyor.

Bu kapsamda Porland’ın kadın tasarımcıları tarafından tasarlanan, kadın figürlü özgün desenlere sahip tabak, ikili kahve fincanı takımı ve kupa ürünlerin satışından elde edilen gelir, kadınların iş hayatına katılımını sağlayacak projeleri desteklemek üzere KEDV’e aktarılıyor.

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‘ÖZGÜN TASARIMLAR SAYESİNDE EMEĞİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK’

KEDV ile sürdürdükleri iş birliğinin her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü ifade eden Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Kadınların kattığı değerin önemini bilen, bunu destekleyen ve yukarı taşımak için çalışmalar gerçekleştiren bir marka olarak ürünlerimizin zarafetini kadınların üretkenliği ve özgürlüğüyle buluşturmamızda KEDV’in önemli bir payı bulunuyor. Nitekim KEDV’in yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için 40 yıla yakın süredir yaptığı çalışmalar bu konudaki farkındalığı artırıyor. Mağazalarımız ve web sitemizde satışını yaptığımız tabak, ikili kahve fincanı takımı ve kupalarımızdan satın alan kullanıcılarımız, yaşam alanlarını güzelleştirmenin yanında KEDV’e de destek olabiliyor” dedi.

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