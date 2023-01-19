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Yataktan yorgun kalkanlara şifa karışım

Kendinizi yorgun hissediyorsanız bu karışımı denemekte fayda var. İşte o karışım ve faydaları…

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 07:46
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Yorgun Hissediyorsanız bu karışımı denemekte fayda var

Yataktan yorgun kalkanlara şifa karışım
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Bu karışım limon suyu ve zeytinyağından oluşuyor. Tadı konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz.Tekli doymamış yağ, çoğunlukla oleik asit formunda, zeytinyağı sağlık açısından mükemmeldir. Çoğu hastalığın önde gelen sebebi olan serbest radikal hasarıyla mücadele eder. Bu yağın alınması kardiyovasküler sistem için faydalıdır, aterosklerozu önlemeye ve belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilir!

 

 

Sadece 1 çorba kaşığı zeytinyağını 1 çorba kaşığı limon suyu ile karıştırıp iyice birleşinceye kadar çalkalayın ve sabahları boş mideye için. Evet, gerçekten çok basit! Oda sıcaklığında organik limondan oda sıcaklığında organik sızma zeytinyağını karıştırın.



ROMATOİD ARTRİTİ AZALTIR

Bu içecek, romatoid artritin neden olduğu ağrı ve iltihaplanmayı azaltacaktır.

KARACİĞER VE SAFRA KESESİNİ DENGELEYİN VE UYARIN
Bunu içmek safra taşı oluşumunu önleyebilir ve durdurabilir. Zeytinyağı ve limonu yaklaşık yarım fincan oda sıcaklığında suyla karıştırın. Safra kesesi, böbrekler ve karaciğer detoksuna yardımcı olmak için yemekten 1 saat önce için. Bunu düzenli olarak içmeye başlamadan önce doktorunuzla konuşmanız şiddetle önerilir. Ve eğer safra kesesi probleminiz varsa, çok fazla karın ağrısına neden olabilir

KABIZLIKTAN KURTULMA
Zeytinyağı, sindirim sisteminizde bir yağlayıcı görev görür. Limon suyu, sindirime yardımcı olacak sindirim sularının akmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca karaciğer ve safra kesesini de uyarır.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI ÖNLEME
Zeytinyağındaki oleik asit, kardiyovasküler sisteminiz için harikalar yaratır.

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