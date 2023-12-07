Yorgunluğunuzu alacak enerji depoları

İşte yorgunluğa çare olacak beslenme tavsiyeleri...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Yorgunluğunuzu alacak enerji depoları

Zencefil

Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefili çay ve yiyeceklerinize katarak gücünden yaralanabilirsiniz. Her türlü kansere karşı koruyucu etkisi olan zencefili çok miktarda tüketmekten kaçının.

Çikolata

Çikolata tam bir enerji kaynağı. Kafein ve şeker yönünden zengin olan çikolatayı sütlü çeşitlerindense bitter olarak tüketmek size hem keyif hem de enerji verir. Gün içerisinde iki parmak bitter çikolatayı kahvenizle birlikte tüketebilirsiniz.

Elma

Lif zengini bir meyve olan elmayı günde bir porsiyon tüketmek yorgunluğu önlemeye yardımcı. Vitamin ve karbonhidrat zengini olan elma enerjik hissetmenizi sağlar.

Yeşil çay

Antioksidan özellikte olan yeşil çay vücudu kansere ve enfeksiyonlara karşı koruyan doğal ilaçlardan biri. Kafein yönünden de zengin olan yeşil çayı günde bir bardak içerek kendinizi daha enerjik ve dinamik hissedebilirsiniz. Yeşil çayınıza bir dilim limon ekleyerek çayınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Badem

Demir ve kalsiyum yönünden zengin olan badem tam bir enerji deposu. Doymamış yağ ve E vitamini açısından zengin olan bademi günde birkaç adet tüketmek kansızlığı ve halsizliği önler ve kalbi korur.

Brokoli

Yeşil sebzeler arasında en faydalılardan biri olan brokoli, kansere karşı koruyucu etkisinin yanında kalp ve damar hastalıklarına karşı da vücudu etkili bir şekilde savunuyor. Enerji veren doğal bir besin olan brokoli, kolesterol düşürücü etkiye de sahip.

Yumurta

Günü enerjik bir şekilde karşılamak için yumurta yemek birebir. Protein yönünden zengin olan yumurta sabahları sizi tok tutarak gün içerisinde fazla yemenizi de önler. D vitamini ve B vitamini de içeren yumurtayı kahvaltılarınıza dahil edin.

Sarımsak

Vücudu mevsimsel döngülerde güçlü tutmaya yarayan sarımsak her türlü enfeksiyonla savaşmada da birebir. Vücudu hastalıklara karşı koruyan ve enerji veren sarımsağı yoğurtlarınıza veya yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz.

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