Yorgunluk gideren bitkiler

Yorgunluğun nedenleri arasında stres, uyku yetersizliği, beslenme bozuklukları, hastalıklar ve ilaçlar sayılabilir. Yorgunluğu önlemek ve gidermek için vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri almak gerekir. Bunlar arasında demir, kalsiyum, D vitamini, B vitamini ve antioksidanlar önemli yer tutar. Bu besin öğelerini kırmızı et, beyaz et, ıspanak, bezelye, kuru kayısı, üzüm, böğürtlen, kivi, sebze, domates, patates, elma, mango ve çekirdek gibi gıdalardan alabilirsiniz. Ayrıca yorgunlukla savaşmak için bazı bitkilerden de faydalanabilirsiniz.

İŞTE YORGUNLUĞU GİDEREN BİTKİLER

Antep fıstığı:

Antep fıstığı, içerdiği protein, lif, yağ asitleri, magnezyum, fosfor, potasyum, demir, çinko ve E vitamini gibi besin öğeleri sayesinde vücuda enerji verir. Bedensel ve zihinsel performansı artırır, yorgunluğu azaltır ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Günde 1 avuç antep fıstığı tüketmek yeterlidir.

Ayçiçeği:

Ayçiçeği, içerdiği E vitamini, folik asit, magnezyum, selenyum, bakır, çinko ve B vitamini gibi besin öğeleri sayesinde vücudu güçlendirir. Yorgunluğu giderir, bağışıklık sistemini destekler, sinir sistemini korur ve kan şekerini dengeler. Günde 1 avuç ayçiçeği çekirdeği tüketmek yeterlidir.

Kakao:

Kakao, içerdiği kafein, teobromin, feniletilamin, anandamid, triptofan ve magnezyum gibi bileşikler sayesinde vücuda uyarıcı etki yapar. Yorgunluk duygusunu azaltır, zindelik verir, ruh halini iyileştirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Kakao, çikolata, kek, pasta, puding gibi tatlılarda kullanılabilir. Ancak kakao tüketirken şeker ve yağ miktarına dikkat etmek gerekir. Günde 1-2 parça bitter çikolata veya 1-2 tatlı kaşığı kakao tozu yeterlidir.

Üzerlik otu:

Üzerlik otu, içerdiği uçucu yağlar, tanenler, flavonoidler, kumarinler ve alkaloidler gibi bileşikler sayesinde vücuda canlandırıcı etki yapar. Yorgunluğa karşı faydalıdır. Üzerlik otu, çay olarak tüketilebilir. Ancak üzerlik otu çayı, hamileler, emzirenler, kalp hastaları, tansiyon hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için uygun değildir. Ayrıca uzun süreli ve aşırı kullanımı zararlı olabilir. Günde 1-2 fincan üzerlik otu çayı yeterlidir.

Fasulye:

Fasulye, içerdiği protein, lif, demir, folik asit, potasyum, magnezyum, çinko ve B vitamini gibi besin öğeleri sayesinde vücuda enerji verir. Yorgunluğu giderir, kan yapımını destekler, kas sağlığını korur ve kan şekerini dengeler. Fasulye, haşlanmış, pişirilmiş veya salata olarak tüketilebilir. Ayrıca fasulyenin haşlama suyu da yorgunluğa iyi gelir. Günde 1-2 kase fasulye veya fasulye haşlama suyu tüketmek yeterlidir.

Armut:

Armut, içerdiği fruktoz, glikoz, lif, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, C vitamini ve B vitamini gibi besin öğeleri sayesinde vücuda enerji verir. Zihinsel yorgunluğa faydalıdır. Beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Armut, meyve olarak veya komposto, reçel, marmelat, turta gibi tatlılarda kullanılabilir. Günde 1-2 adet armut tüketmek yeterlidir.