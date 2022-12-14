YouTube kötü yorumları engelleyeceğini açıkladı

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan YouTube'da yapılan bazı yorumların kullanıcıları ve içerik üreticilerini rahatsız ettiğini ifade etti.

Şirket ise sorunun üzerine önemli bir adım atarak nefret söylemlerini azaltacağını duyurdu.

YouTube konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

YouTube, birden fazla zararlı yorum tespit ettiği takdirde kullanıcıları uyaracak ve bir bildiri göndereceğini ifade etti. Bildiriye rağmen kötü niyetli yorumların devam etmesi durumunda ise şirket, 24 saat boyunca kullanıcının yorum yapmasını yasaklayacağını ifade etti.

YOUTUBE'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

“Topluluk Kurallarımızı ihlal eden bazı yorumlarını tespit ettiğimiz ve kaldırdığımız kullanıcıları, bildirim üzerinden uyarmaya yönelik yeni bir özellik devreye alıyoruz. Artık bir kullanıcı birden fazla zararlı yorum paylaşırsa bir zaman aşımı ile karşı karşıya kalacak ve yorum yapması 24 saate kadar geçici olarak yasaklanabilecek. Testlerimiz, bu önlemlerin kullanıcıların tekrar tekrar kötü yorum paylaşma olasılığını azalttığını gösteriyor.”

Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu ifade edildi. Ancak test aşamasının şu anda sadece İngilizce üzerinde işe yaradığı ifade edildi.