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YouTube güncelleme yapmak için Twitter'da anket başlattı

YouTube hangi özelliğin uygulamaya yüklenmesi konusunda kullanıcılarının yorumunu almak için Twitter'da bir anket yaptı. Anketin sonuçlarına göre uygulamaya gelecek özellik belli olacak.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:39
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YouTube güncelleme için Twitter'da anket başlattı

YouTube güncelleme yapmak için Twitter'da anket başlattı
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YouTube, resmi Twitter hesabından bir anket yaptı. Platform, anketin sonuçlarına göre de hangisi üzerinde yoğunlaşmaya karar vermeleri için kullanıcılarından yanıt istediğini ifade etti. Anket seçeneklerinde olmayan herhangi bir istek için de anket dışında Yorumlar yani Tweet Yanıtla kısmında belirtilmesini istedi.

Ankette göründüğü gibi seçenekler arasında sırasıyla; Daha İyi Öneriler, Arka Planda Oynatma, Uyku Zamanlayıcı ve Şarkı Sözlerinde İyileştirmeler yer aldı. Aralarından yüzde 55 oyla Arka Planda Oynatma seçeneği şimdilik en çok oyu aldı. Geri kalanlar ise en çoktan en aza şeklinde yüzde 20 Daha İyi Öneriler, yüzde 15 Şarkı Sözlerinde İyileştirmeler ve son olarak yüzde 10 Uyku Zamanlayıcı geldi.

Bu seçeneklerde yer alan uyku için zamanla özelliği, uzun süredir zaten test aşamasında. Bu nedenle, YouTube kullanıcıları, bu seçeneği diğerlerine göre biraz daha arka planda tuttu. Ayrıca Arka Planda Oynatma seçeneği de uzun yıllardır platformdan istenen fakat bir türlü gelmeyen bir yenilik. Bu nedenle ankette diğerlerine göre ön planda kaldı.

Oylamanın bitmesine daha 4 gün var. Sürenin sonunda YouTube, en çok talep edilen yenilik için çalışmaları ön planda tutacak ve sonunda Premium kullanıcılarına açacak.

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