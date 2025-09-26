YouTube, uyduyu solladı!

Geçtiğimiz günlerde Vestel’den ilginç bir haber geldi. Türkiye’de YouTube izleme süresi ilk kez uydu yayınlarını geride bırakmış.

Evet, yanlış duymadınız. Televizyonun kalbi sayılan uydu yayınları artık ikinci sırada.

Vestel’in araştırmasına göre bu yaz, yani temmuz ve ağustos aylarında YouTube’un izlenme payı yüzde 43’e çıkarken, uydu yayınları yüzde 36’da kalmış.

Yıllarca akşamları televizyonu açıp kanal zaplamaya alışmış bir toplumuz.

Artık kumandayı eline alan uydu kanalları arasında kaybolmuyor. YouTube’a giriyor istediğini seçiyor kendi listesine dalıyor.

Demek ki ne çıkarsa bahtına dönemi kapanıyor, ne istersem onu izlerim dönemi başladı.

Vestel IoT ekibinin verileri aslında yalnızca bize özgü değil. Dünyada da tablo değişiyor.

ABD’de Nielsen’in 2025 verilerine göre YouTube, üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada. İngiltere’de de Ofcom diyor ki, BBC dışında ekranda en çok izlenen platform YouTube.

Yani mesele sadece biz değiliz, global bir dalga geliyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Televizyon dünyası artık yalnızca bir ekranı anlatmıyor, kapsamlı bir ekosistemi işaret ediyor.” dedi.

Gerçekten de öyle. Televizyonlar evin salonunda sessizce duran bir cihazdan çok daha fazlasına dönüşmüş durumda. YouTube’dan dizi açılıyor, Netflix’ten film izleniyor, Spotify’dan müzik dinleniyor. Koca ekran adeta evin dijital kumanda merkezi gibi çalışıyor.

Uydu yayınları yavaş yavaş nostalji olacak mı? Belki de ileride “hatırlıyor musun, TRT’nin frekansını bulmaya çalışırdık” diye anlatacağız.

Yeni nesil için televizyon, artık YouTube’un açıldığı büyük bir ekran sadece.

Bana sorarsanız bu değişimin arkasında iki şey var.

İçerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş öneriler. Kimse artık 10 dakika boyunca reklam izlemek ya da ilgisini çekmeyen bir talk show’a mahkûm olmak istemiyor. Herkes kendi ritmine, kendi zevkine göre içerik tüketiyor. İşte bu yüzden YouTube, uydunun önüne geçti.

Televizyon artık tek başına yayın kavramını taşımıyor, koskoca bir dijital yaşam alanı haline gelmiş durumda. Biz de tam ortasında yaşıyoruz.