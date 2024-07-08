Youtube'dan yapay zeka önlemi



Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu olan YouTube, insan yüzlerini taklit eden yapay zeka içeriklerinin gizlilik ihlali olarak raporlanmasını sağlayan yeni bir süreci başlattı. Bu adım ile beraber çocuklar ve hayatını kaybetmiş kişilerin özel hayatın gizliliği kapsamındaki haklarının korunması hedefleniyor.

Kişiler söz konusu videoyu şikayet ettiklerinde video doğrudan kaldırılmıyor. Değerlendirme sürecine başlayacak olan YouTube söz konusu videoyu önce inceleyip videonun yapay zeka tarafından oluşturulduğunu inceleyecek. Daha sonra ise yine videonun hiciv ve kamu yararı içerip içermediğine bakacak.

Bununla beraber YouTube videodaki kişinin suç faaliyeti, şiddet veya siyasi olup olmadığı faktörlerini de inceleyecek.

Youtube içeriği yükleyen kişilere 48 saat süre tanıyacaklarını ve şikayetin sonuçlanıp sonuçlanmadığını bekleyecek. Aynı zamanda YouTube içeriği kaldırılmasında videonun siteden doğrudan kaldırılması ve video başlığı ile beraber etiketleri de kaldıracak.