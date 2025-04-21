Yozgat’ta CHP’ye itibar edildi mi?

CHP’nin Yozgat’ta miting yapması anlamlıdır. Miting alanını doldurması daha anlamlıdır.

Yozgat’ta fanatik CHP’liler vardır. Geçmişte, CHP’nin de önünde İsmet İnönü’yü görenler, ceplerinde CHP’nin yayın organa Ulus gazetesiyle camiye namaza girenler olurdu. Dindardılar ve İnönü fanatiği idiler.

Mitingi ekrandan biraz takip ettim. Traktörler artık protestonun bir sembolü. Bundan böyle nerede miting yapılsa, traktörleri önde göreceğiz. Çünkü, Türkiye’nin temeli çiftçilerdir ve çiftçiler aç kalırsa, Türkiye aç kalır. Görünen o ki, şu anda çiftçiler yarı tok.

Yozgat mitingi bir şeyi daha gösteriyor. Ülke birliğini. Çiftçiler traktörleriyle yola çıktıklarında CHP bayrakları, flamaları taşımıyorlar, sadece ay yıldızlı bayrağı taşıyorlar ve bunu da açıklıyorlar. Mesele particilik değil; birliktir, diyorlar.

Kendisi de Yozgatlı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’yi ağır tenkit eden MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin şu sözlerini X hesabına taşımıştı:

“Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili kumar masasına oturan münafık muhterisleri ve şer oyunlarını her cephede karşılamaya, bunların alayının üstesinden gelmeye muktedirdir. Özgür Özel’in yabancılara ülkemizi şikâyet etmesi mandacı siyasetin gözlerini araladığına işarettir ve böylesi bir rezaletin demokratik faturası muhakkak olacaktır. Terörsüz Türkiye’nin bahar ve barış iklimi adım adım tesis ediyorken, dünyanın diplomasi nabzı Antalya’da atıyorken, bölge ve küresel siyasette sözü dinlenen bir irade devamlı yükseliyorken CHP’nin bozguncu siyaseti husumet ve huşunetin sonucudur. Bu berbat sonucun Türk milleti nezdinde hiçbir ederi ve değeri yoktur. Özgür Özel’in şımarık ve şuursuz siyaseti çuvallayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların eteğine tutunan müflis, müfsit ve ikiyüzlü siyaset tellallarından müteşekkil CHP zihniyetine teslim edilmeyecektir. Bu irade ve isteği sonuna kadar gösterecek olan da büyük Türk milletidir.”

Yozgat “millî ölçü”nün merkezlerindendir. CHP yönetimi, neden Yozgat’ta geride olduklarını, yukarıdaki tenkidi de göz önüne alarak düşünmelidir.

Yine TBMM Başkan Yardımcı Celal Adan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın’ın: “CHP; Türkiye’ye can simidi olmak dururken, ayak bağı gibi davranmaktadır.” haberini X’de veriyor.

Feti Yıldız, Celal Adan ve Semih Yalçın’ın önemli özellikleri 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi, aşırı sola karşı mücadelede canlarını ortaya koymalarıdır. Dr. Devlet Bahçeli de o dönemin etkili isimlerindendi. (Ayrıntı “Milliyetçi Hareket’te Devlet Bahçeli Dönemi” kitabımızda. Türkiye, Dr. Devlet Bahçeli’yi ilk baskısı 2001’de yapılan, sonra birçok defa yayınlanan bu kitabımızdan tanıdı, diyebilirim.)

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Yozgatlıların değişmez, sarsılmaz bir siyasî yapısı vardır. Millî hassasiyeti çok fazladır. Ne olursa olsun, CHP’ye mesafeli duruyorlar. Ancak... Diğer taraftan seslerini duyuracak “siyasîler”i de arıyorlar.

CHP’nin özellikle Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesinden sonra, tavırları “terörist” bilinenleri M. Kemal Atatürk’le bir görerek önce Anıtkabir’e gidip deftere bağlılık cümleleri yazmalarını, sonra Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre idam cezası alanların mezarlarını ziyaretlerini sık tenkit ettim. Kapıları yıkıcılara, bölücülere kadar açık “sol”da ısrar etmeleri halkı her zaman kuşkulandıracaktır.

CHP’li oldukları için değil; seslerini duyurmak, millî birlik yanında açlığı çare bulunmasını haykırmak, adalete dikkati çekmek için, CHP’nin mitingine katılıyorlarsa, hükûmet de sebepleri üzerinde durmalıdır.

Başta gelen geçim sıkıntısıdır. Yozgat’ta açlığa çare arayan çiftçiler yanında, büyük şehirlerde görevlerinden emekliye ayrıldıktan sonra baba ocağına, doğup büyüdüğü yere aş bulmak için göçenlerin de çokluğunu dikkate almalıdırlar.

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Yozgat’taki mitingde çevre illerden otobüslerle insan taşındığın belirteyim. MHP’nin eski Yozgat il başkanlarından Edip Ersöz’ün, şimdi Ak Parti’nin Yozgat il yönetimindeki oğlu Tahir Ersöz’le konuştum. Gördüklerini tarafsız anlatmasını istedim.

Çevre iller Çorum’dan, Ankara’dan, Kırıkkale’den, Kırşehir’den, Kayseri’den, Tokat’tan otobüslerle çok insan taşındığından bahsetti.

Mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’nı ben de bilirim. Büyük değildir. Tahir Ersöz “9-10 bin civarında insan vardı ve çoğu dışarıdandı.” dedi.

Çevreden gelen 140 civarında otobüs yanında çok sayıda minibüsle insan taşındığı gibi, özel arabalarla gelenler de çokmuş.

Tahir Ersöz, bir şeye daha dikkat çekti: “Özgür Özel’in sürdüğü traktör eskiydi. Ama arkasından gelen traktörler en fazla bir yıllık, iki yıllıktı.”