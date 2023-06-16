YSK Başkanı duyurdu. Elektronik seçim sistemi geliyor

YSK başkanı Yener, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirtti. Sisteme bir iki seçim sonra, önce yurtdışı seçim bölgesinden başlamayı düşündüklerini aktaran Yener, ‘’Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerden sonra çalışmaların başlayacağını da belirten Ahmet Yener, ‘’Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?’’ dedi.

‘’EKONOMİK OLARAK BİZİ MASRAFTAN KURTARACAK’’

Elektronik seçimlerin ülkeyi büyük bir ekonomik yükten de kurtaracağını belirten YSK başkanı, ‘’Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak’’ diye konuşup, yasal düzenlemenin gelmesi halinde 2028 yılında bu sisteme geçebileceklerini şu sözlerle belirtti: ‘’Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek.’’

Yener, bu modelin Estonya’da ileri aşamalarda olduğunu ve rol model olarak Estonya’nın baz alınabileceğini de aktardı: ‘’2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz.’’

E-DEVLET MODELİ

Mühendislerin teknik olarak bu konuda inceleme yapacaklarını, fakat tüm bunların yerel seçimlerden sonra olacağını belirten Yener, elektronik seçimlerin E-Devlet üzerinden de olabileceğini söyledi: ‘’Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır.’’