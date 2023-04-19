YSK kesin aday listelerini onayladı

YSK 28. dönem milletvekili kesin aday listelerini onayladı. Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu.

YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. Eksikliklerin giderilmesi için 14 Nisan'a kadar süre veren YSK, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.

OY PUSULALARI BASILACAK

YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. YSK'nın listeyi onaylamasının ardından, liste Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sırada oy pusulaların da basım işlemlerine geçilmesi var. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

AKP'NİN YSK TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, konuya ilişkin olarak "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. Özel, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.