YSK aday olan bakanların istifasına gerek görmedi. Hani eşit yarış olacaktı?

Muhalefet partilerinin milletvekili adayı olan bakanların istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı başvuru hakkında karar verildi.



NTV'nin haberine göre, başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.



SEÇİM ÖNCESİ KAMUNUN İMKANLARINI KULLANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AKP listelerinden milletvekili adayı olmuştu.



Daha önceki seçimlerde, Bakanlar görevlerinden ayrılır, seçim çalışmalarına katılırdı. AKP iktidarı döneminde Bakanlar gibi üst düzey yöneticiler, kamunun imkanlarını kullanmak için görevlerinden ayrılmıyor.



ÜÇ BAKANIN İSTİFA ETMESİ REFERANDUM İLE KALKTI

Daha önceki dönemlerde milletvekili seçimi öncesinde Adalet, İçişleri ile Ulaştırma bakanları görevlerinden ayrılıyordu.



Söz konusu düzenleme mühürsüz oyların kabul edilmesiyle geçen 2017 Referandumu ile kaldırılmıştı.