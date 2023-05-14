YSK'dan Starbucks kararı... Seçim yasakları kapsamına alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasına dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ı da aldı.

YSK'dan Starbucks kararı... Seçim yasakları kapsamına alındı

YSK, Starbucks'ı bünyesinde bulunduran Shaya Kahve Sanayi A.Ş'nin, Starbucks'ın seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında bulunup bulunmadığına ilişkin görüş istemesi üzerine yaptığı değerlendirmede, Starbucks'ın da kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle kapalı olmasına karar verdi.

STARBUCKS'TAN YANIT

Starbucks kahve zincirinin çalışanlarının mesai saatlerinin seçimde oy vermeye uygun bir şekilde düzenlenmediğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer almıştı. Starbucks Türkiye, buna ilişkin Twitter'dan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızın mesai saatlerinin oy kullanmalarına engel oluşturacak şekilde planlandığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mağazalarımızın operasyon saatleri çalışanlarımızın oy kullanması uygun şekilde ayarlanmıştır.”

369.jpg

İlgili Haberler
AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha
İlber Ortaylı: Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
Öne Çıkanlar
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Gazze'de ateşkes. Hayat normale dönüyor Dünya
Gazze'de ateşkes. Hayat normale dönüyor
AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha Güncel
AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız? Keşfet
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı Spor
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi Güncel
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor Magazin
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor
O bir şifa bombası Sağlık
O bir şifa bombası