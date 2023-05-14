AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha

Şanlıurfa AKP’li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın yaşlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlere baskı yapın talimatı verdiği ortaya çıktı.

AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir ekran görüntüsü paylaşarak Şanlıurfa'da seçmene baskı yapıldığını açıkladı.

Salıcı, Şanlıurfa AKP’li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın yaşlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlere baskı yapılması yönünde talimat verildiğini söyledi.

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Salıcı duruma sessiz kalmayacaklarını bildirerek şöyle dedi:

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak WhatsApp grubundan talimatla seçmen iradesine baskı yapmaya çalışıyor.

Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi?

Yakalandın işte…

Öte yandan Şeref Albayrak bir önceki dönem kayyumu ve Halfeti kaymakamı olduğu öğrenildi.

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Ayrıca Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir sandıkta toplu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darbedilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır." açıklamasını yaptı.

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