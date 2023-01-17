'Yüce liderin' Zekeriyaköy'deki villada kadınlarla fotoğrafı ortaya çıktı. Yasadışı kişilerin 'güvenli bölge' dediği Türkiye'de yakalandı

Küresel uyuşturucu ticareti yapan Yeni Zelandalı uyuşturucu çetesi “Comancheros”un “yüce lideri” olarak bilinen Duax Ngakuru Türkiye’de yakalandı. Zekeriyaköy’de yapılan baskında yakalanan Ngakuru hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türk ortağı Hakan Ayık ile 2010’da Avustralya’dan kaçan Ngakuru’nun kadınlarla fotoğrafı ortaya çıktı.

Duax Ngakuru’nun Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Sarıyer Zekeriyaköy’de yaşadığı villaya yapılan baskınla yakalandı. Ngakuru hakkında yapılacak adli işlemin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği buradan da Avustralya’ya sınır dışı edileceği ifade edildi. Daily Mail gazetesinin haberinde, “Türkiye’nin güvenli bölge olduğu inancına rağmen gelen tutuklamanın, Çete üyeleri için alanın daraldığı” yorumu yapıldı. Avustralya’nın en çok arananlar listesinde bulunan ve Duax Ngakuru’nun ortağı olan Türk asıllı Hakan Ayık’ın da yakalanacaklar sırasında olabileceği belirtildi.

TÜRK ORTAĞI İLE 2010’DA KAÇTILAR

Duax Ngakuru ve ortağı Hakan Ayık’ın 2010’da Avustralya’dan kaçtıkları belirtildi. İkilinin bir süredir Türkiye’de olduğu ve işlerini buradan yönettikleri tahmin ediliyor. Ayık ve Ngakuru’nun 2020’de İstanbul’da beraberken çekilmiş selfileri daha önce Daily Mail tarafından servis edilmişti. Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarını yapmakla suçlanan Ngakuru’nun servetinin 100 milyon dolar olduğu düşünülüyor.