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Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu da Türkiye'de yakalandı. Neden Türkiye'deler?

Son dönemde yabancı mafya liderlerinin Türkiye’de yakalanma ve çete savaşlarında öldürülme haberleri dikkat çekiyor. Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Son operasyon “Neden dünyanın büyün mafyaları, uyuşturucu baronları Türkiye’de” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:06
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Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu da Türkiye'de yakalandı

Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu da Türkiye'de yakalandı. Neden Türkiye'deler?
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Türkiye, son zamanlarda uyuşturucu baronlarının rahatça cirit attığı bir ülke haline geldi. Uyuşturucu ve kara para aklama noktasında ülkenin hergün başka bir yerinden haberler geliyor.

Son olarak ,Yeni Zelandalı bir motosiklet çetesi olan Comancheros'un patronu "Dax" olarak da bilinen Hohepa Ngakuru'nun Türkiye'de tutuklandığı bildirildi.

Bu ayın başlarında Ngakuru'nun, dünya çapında faaliyet gösteren Comanchero motosiklet çetesinin yeni "Yüksek Komutanı" olduğu bildirilmişti.

Ngakuru'nun, Sidney'de rakip çetelerle girdiği şiddetli bölge savaşları sırasında Comancheros saflarında yükseldiği belirtiliyor.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Avustralya polisinin Ngakuru'nun tutuklandığını teyit etmek için Türk meslektaşlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

Yeni Zelandalı üst düzey yetkililerinin de Türk meslektaşlarıyla görüşerek Ngakuru'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine geri gönderilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ TAKMA İSİMLER KULLANIYOR

Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanan ve 100 milyon doları aştığı tahmin edilen servetiyle Türkiye'den işleri yürüttüğü belirtilen Ngakuru, "Müzakereci, Bullseye, Chuck Norris ve El Mito (Efsane)" gibi çeşitli takma adlar da kullanıyor.

Daily Telegraph'a konuşan bir kaynak, Ngakuru'nun, Comancheros'un hem Dubai hem de Avustralya'daki "kıdemli üyelerini" yönettiğini söyledi.

SIRP MAFYA LİDERİ YAKALANDI, YABANCI MAFYA LİDERLERİ TÜRKİYE’DE ÖLDÜRÜLDÜ

Son dönemde Türkiye’de yaşanan mafya hesaplaşmaları dikkat çekerken, uluslararası mafya liderleri de Türkiye’de cirit atıyor. Polis ekiplerinin kasım ayında Sarıyer’de düzenlediği operasyonda Sırp mafya lideri Zeljko Bojanic gözaltına alındı. Bojanic’in rakip çete lideri Risto M.’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Trabzon’da Gürcü mafya lideri Revaz Lordkipanidze Trabzon’da öldürüldü. Antalya’da Azeri mafya lideri Nadir Salifov, Antalya’da arkadaşıyla bir restoranda yemek yerken öldürüldü. Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç ise İstanbul’da eşiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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ALLAH BELANIZI VERİR
17.01.2023 10:31
TC vatandaşlığına müracaat etmişmi?  
 
vatandaş
17.01.2023 10:30
seviyoruz heralde yada parasını veren geliyor ?  
 
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