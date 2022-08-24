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Dilendiği parayı çıkardı metrobüsün ortasında saydı

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:09
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Yuh artık yüzsüzlüğün de bu kadarı. Dilendiği parayı çıkardı metrobüsün ortasında saydı

Dilendiği parayı çıkardı metrobüsün ortasında saydı
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İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi.

Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu. Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı. 

Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

 

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ümit kağan
24.08.2022 16:19
kardeşim dilencilere para vermeyin. Sırf dilendirmek için çocuk kaçırıyor ,okula göndermek yerine çocukları sokağa salıyorlar.elimde yetki olsa dilenciye para veren insanları hapse atarım.  
 
Uzay Fenercioğlu
24.08.2022 15:25
Dilenciye kızmak ikiyüzlülüktür. Dilenci için bu bir iş, bir yaşam biçimidir. Kızmamız gereken merhamet anlayışımız. Yoksula yardım, yoksulluktan kaçınmak için rüşvet ise, merhamet nedir.  
 
halil
24.08.2022 14:07
birileri bu saf vatandaşların paraları direk birileri oyunu alarak soyuyor dünya akıllıların dünyası aferin bunlara  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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