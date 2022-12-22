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Uyuşturucu satıcısı ve dilencilere yönelik denetim

Zonguldak'ta uyuşturucu satıcısı ve dilencilere yönelik uygulama yapıldı. Düzenlenen uygulamada bin 628 şahıs sorgulandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:04
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Zonguldak'ta satıcı ve dilencilere yönelik denetim

Uyuşturucu satıcısı ve dilencilere yönelik denetim
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri satıcılar ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 52 ekip ve 178 personelin katılımıyla 12.00 ile 22.00 saatleri arasında Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada; bin 628 şahıs sorgulandı. 176 umuma açık işyeri, 58 metruk bina, 37 park-bahçe denetim kontrolü yapıldı. Sorgulamalar sonucunda; Mala Zarar Verme suçundan aranan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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