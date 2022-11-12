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İnceleme yapıldı dilenci zengin çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen N.K.’nin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:50
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Zonguldakta dilencilik yaparken yakalandı. 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnceleme yapıldı dilenci zengin çıktı
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Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. 

Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. 

Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi. (DHA)

 

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