BOTAŞ'ın yıllık bütçe yükü 179 milyar liraya ulaştı. Yük giderek artıyor

Hükümet artan doğalgaz ithalat maliyetlerinin bir kısmını bütçeden karşılamaya devam ederken, BOTAŞ’ın merkezi bütçeye yükü de giderek artıyor. Merkezi bütçeden BOTAŞ’a aktarılan borç miktarı eylülde 18 milyar TL, ocak-eylül döneminde 114,9 milyar TL, son 1 yılda 160 milyar TL oldu.

Geçen sene aralık ayında ‘görevlendirme gideri’ olarak aktarılan 19 milyar TL de dahil edildiğinde BOTAŞ’ın merkezi bütçe yükü 179 milyar TL’ye ulaştı.

KİT’LERE 1 YILDA 229 MİLYAR TL BORÇ TRANSFERİ

KİT’lere merkezi bütçeden ayrılan toplam borç, eylülde 22,5 milyar TL, ocak-eylül döneminde 160,3 milyar TL, 229,1 milyar TL oldu.KİT’ler içinde TCDD, eylülde 3 milyar TL, ocak-eylül döneminde 16,5 milyar TL bütçeden borç aldı.KİT’lere geçen senenin toplamında aktarılan borç 86,1 milyar TL olmuştu.

GÖREV ZARARLARI 9 AYDA 169,8 MİLYAR TL

Görevlendirme giderleri de eylülde 17,7 milyar TL, ocak-eylül döneminde 169,8 milyar TL oldu. Geçen sene görevlendirme giderleri eylülde 18,6 milyar TL, ocak-eylülde 112,3 milyar TL idi.

Ocak-eylül döneminde KİT’lerin görevlendirme giderleri 18,8 milyar TL oldu.Ocak-eylül döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarının görevlendirme giderleri 134,4 milyar TL oldu. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 103,9 milyar TL idi.

Aynı dönemde mali kurumların görevlendirme giderleri 13,3 milyar TL olurken, bu rakam Ziraat Bankası için 6,4 milyar TL, Halkbank için 6,9 milyar TL oldu.