Kılıçdaroğlu'ndan BOTAŞ'a erteleme tepkisi: Halktan parasını aldığı gazın ücretini ödeyemiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı doğal gaz ödemelerinin 2024'e ertelenme talebinde bulunduğu haberlerine sert eleştiride bulundu. İddiaya göre, erteleme talebinin amacı yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmak.

Bloomberg'in haberinin ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''ÇÜRÜMÜŞ BİR SARAY İKTİDARI VAR''

''Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya'ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var.

''OY SATIN ALMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYORLAR''

''Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın.''