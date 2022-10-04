4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya bir ülkenin borcunu erteledi. Türkiye de doğal gaz borcunu ödeyemediği için erteleme istemişti

Rusya bir ülkenin borcunu erteledi. Türkiye de doğal gaz borcunu ödeyemediği için erteleme istemişti

Rus enerji şirketi Gazprom, Macaristan'ın doğal gaz ödemelerini 3 yıllığına erteleme talebini onayladı. Bloomberg tarafından Türk enerji şirketi BOTAŞ'ın da Gazprom'dan erteleme talep ettiğini iddia etmişti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 21:32
Takip Et

Türkiye'nin Rusya'dan erteleme istediği iddia edilirken Rusya bir ülkenin doğal gaz borcunu erteledi

Rusya bir ülkenin borcunu erteledi. Türkiye de doğal gaz borcunu ödeyemediği için erteleme istemişti
+
Aa
-

Rusya’dan alınan doğal gaz ödemelerini erteleme taleplerine Macaristan ve Moldova da katıldı. Macaristan basınında yer alan haberlere göre Rusya ile Macaristan gelecek kış için Rus doğal gazı ödemelerinin kısmen ertelenmesine ilişkin anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Söz konusu anlaşma Macar devlet enerji şirketi MVM ile Rus şirketi Gazprom arasında imzalandı. Anlaşmada, belli bir fiyatın altında kalan ödemelerin anında yapılması, belirlenmiş bu fiyatın üstündeki ödemelerinse gelecek üç ay içerisinde eşit ödemeler şeklinde yapılabileceği belirtiliyor.

Macaristan hükümet yetkilileri, Gazprom ile sağlanan anlaşmanın, ülkenin 3.4 ila 4.5 milyar Euro'luk bir borcunun ertelenebileceği anlamına geldiğini söyledi.

ENERJİ PİYASASINDAKİ DEĞİŞİM MACAR EKONOMİSİNİ VURUYOR

Bloomberg haber ajansı ise anlaşmaya ilişkin haberinde, artmakta olan enerji fiyatlarının Macar ekonomisini giderek daha çok etkilediğini ve ülkenin para birimi forintin, değerinin de rekor düzeydeki düşük seviyelere gerilediğini belirtti.

Forint geçen hafta euro karşısında yüzde 4 düşüşle rekor düşük seviyeye gerilemiş ve bu yılın başından bugüne kadarki kaybını yüzde 13’ün üzerine çıkarmıştı. Böylece forint, Arjantin pesosu ve TL’den sonra bu yıl en kötü performansa sahip gelişmekte olan para birimi oldu.

Bununla birlikte Gazprom'dan Moldova ile ilgili de açıklama yapıldı. Moldova'ya bu ay günlük 5.7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceğini açıklayan şirket, Moldova'nın 2022 boyunca sevk edilen gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiğini belirtti.

MOLDOVA’DA ENERJİ KRİZİ NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir"

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğal gaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

TÜRKİYE’NİN ERTELEME İSTEDİĞİ İDDİASI

Bloomberg, Macaristan gibi Türkiye’nin de Gazprom’dan doğal gaz ödemelerinin kısmen ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı ama haber henüz doğrulanmadı.

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'inin dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
2
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
3
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
4
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
5
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
6
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
﻿Mahmut Tuncer'in uydurma sözünü koydular! Öğrencilere ders kitabıdiye verilen rezillik yeniden gündem oldu
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
7
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿Hollanda, ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtacak
﻿Hollanda, ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtacak
﻿Hollanda, ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtacak
﻿Baturalp Galatasaray'da
﻿Baturalp Galatasaray'da
﻿Baturalp Galatasaray'da
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım
﻿ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım
﻿ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.