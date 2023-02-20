20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Anthony Edwards'tan yük yönetimi eleştirisi: Oynayın işte

Anthony Edwards'tan yük yönetimi eleştirisi: Oynayın işte

Anthony Edwards, NBA'daki yük yönetimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:37
Takip Et

Yük Yönetimi konusu için Edwards konuştu

Anthony Edwards'tan yük yönetimi eleştirisi: Oynayın işte
+
Aa
-

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, NBA oyuncularını 'yük yönetimi' konusunda eleştirdi.
Son yıllarda birçok yıldızın, sağlıklarını korumak adına arka arkaya gecelerde oynanan maçlarda kenarda oturmayı giderek daha fazla tercih etmeye başlamaları, NBA çevreleri içinde oldukça tartışmalı bir konu haline gelmişti.

"OYNAYIN İŞTE"
Edwards, bu uygulamaya katılmayan birkaç kişiden biri olarak bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Tüm bu adamların kenarda oturmaları ve dinlenmeleri falan, muhtemelen hoşuma gitmeyen tek şey. Oynayın işte. %80 sağlıklıysanız, oynamanız lazım. Kenarda oturup maç kaçırma olaylarını sevmiyorum. Bu seyircilerden bazıları belki yalnızca tek bir maça gelecek kadar para kazanabiliyorlar. Ve o maç da sizin oynamamayı tercih ettiğiniz maç olabilir" ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
4
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.