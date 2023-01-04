Uzmanlar uyardı. Yeni varyant yüksek derecede bulaşıcı. Türkiye’de görüldü mü?

tv100’de yer alan habere göre; Amerika ve Avrupa'da kısa sürede yayılan XBB.1.5 olarak adlandırılan yeni Covid-19 varyantının Türkiye’de görüldüğünün ifade edilmesi dikkat çekti.

XBB.1.5 olarak adlandırılan varyantın sahip olduğu mutasyon ile vücudun aşı ve diğer tüm korumalarından etkilenmediği ifade edildi.

YENİ VARYANT ÖNCEKİ BAĞIŞIKLIKLARDAN ETKİLENMİYOR

XBB.1.5 varyantı hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanları, bu yeni varyantın önceki aşılama veya farklı yöntemlerle kazanılan bağışıklıklardan etkilenmediğini ve insanlar arasında çok hızlı bir şekilde bulaştığını ifade etti.

XBB.1.5 HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Pandemiye ilişkin tüm verilere açık erişim sağlayan GISAID adlı veri tabanı üzerinden elde edilen verileri kullanan outbreak.info'ya göre, XBB.1.5 şu an en az 74 ülke ve 43 ABD eyaletinde mevcut. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Avustralya da bulunuyor.

Dünyadaki sağlık sistemlerinin bu varyanttan büyük ölçüde etkilenebileceğine ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar, insanların olabildiğince evlerinden çıkmaması ve korunmaları gerektiğine dikkat çekti. Fakat bu varyantın, geçmiş varyantlardan daha ciddi bir hastalığa neden olup olmadığına dair henüz net bir bilgi mevcut değil.

BEYAZ YUMURTA MI, KAHVERENGİ YUMURTA MI?

İngiltere'nin önemli Covid-19 gözetim merkezlerinden biri olan Sanger Enstitüsü, XBB.1.5 varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, “XBB.1.5, aşılamaya veya önceki enfeksiyona yanıt olarak üretilen Covid ile savaşan antikorları atlamasına yardımcı olan F486P de dahil olmak üzere mutasyonlar kazanmıştır. Birleşik Krallık’taki 17 Aralık haftasına kadar olan haftadaki vakaların yüzde dördünün XBB.1.5'ten kaynaklandığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

XBB.1.5 varyantının, geçtiğimiz Ağustos ayında Hindistan'da ortaya çıkan Omicron XBB'nin mutasyonlu versiyonu olduğu ortaya çıktı.

Yeni varyant XBB'nin BJ.1 ve BA.2.75 varyantlarının birleşimi olduğu ve bazı ülkelerde covid vakalarının birkaç hafta içerisinde dört katına çıkmasına sebep olduğu açıklandı.

VAKALAR BİR HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından geçtiğimiz cuma açıklanan verilere göre, Covid-19 vakalarının yüzde 41'i XBB.1.5 ve vakalar bir önceki haftaya göre iki kat artmış durumda.

CDC'nin Coronavirüs ve Diğer Solunum Virüsleri Bölümü yöneticisi Dr. Barbara Mahon, "XBB.1.5’in ülkenin kuzeydoğu bölgesinde baskın varyant olacağını ve tüm bölgelerde artacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. Mahon, bununla beraber XBB.1.5 vakalarında yaşanan bu hızlı artışın 'kesinlikle çok endişe verici' olduğunu ve yeni bir salgının oluşumuna etki edecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Warwick Üniversitesi'nde görevli bir virolog olan Profesör Lawrence Young, “XBB.1.5 varyantı oldukça bulaşıcıdır ve New York'ta, özellikle yaşlılar arasında artan hastane yatışlarını artırmaktadır. Bağışıklığın azalması, soğuk hava nedeniyle daha fazla iç mekanlarda bulunulması ve yüz maskesi takmak gibi diğer hafifletici önlemlerin olmaması da ABD'deki bu enfeksiyon artışına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Profesör Young, "Bu varyantın Birleşik Krallık'ta daha önce diğer Omicron varyantlarına maruz kalmış ve 50'li yaşlardaki nüfusta nasıl davranacağını bilmiyoruz. XBB.1.5 ve diğer Covid türevlerinin tehdidi, uyanık kalmamız gerektiğini vurguluyor.” dedi.

XBB.1.5'İN BELİRTİLERİ NELER?

Bilim insanları, XBB.1.5 varyantının belirtilerinin diğer Omicron varyantlarına benzer olduğunu söyledi ve belirtileri şu şekilde sıraladı:

-Öksürük

-Soğuk

- Ateş

-Boğaz ağrısı

-Vücut ağrıları

Diyabet hastalarının ise belirtilen semptoları çok daha ağır geçireceğini de eklediler.