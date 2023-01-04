4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanlar uyardı. Yeni varyant yüksek derecede bulaşıcı. Türkiye’de görüldü mü?

Uzmanlar uyardı. Yeni varyant yüksek derecede bulaşıcı. Türkiye’de görüldü mü?

Bilim insanları, XBB.1.5 olarak adlandırılan yeni Covid-19 varyantı için ‘yüksek derecede bulaşıcı’ şeklinde uyarılarda bulundu. Ayrıca bu yeni varyantın da Türkiye’de görüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:25
Takip Et

Yüksek derecede bulaşıcı korona virüsün yeni varyantı Türkiye’de görüldü mü?

Uzmanlar uyardı. Yeni varyant yüksek derecede bulaşıcı. Türkiye’de görüldü mü?
+
Aa
-

tv100’de yer alan habere göre; Amerika ve Avrupa'da kısa sürede yayılan XBB.1.5 olarak adlandırılan yeni Covid-19 varyantının Türkiye’de görüldüğünün ifade edilmesi dikkat çekti.

XBB.1.5 olarak adlandırılan varyantın sahip olduğu mutasyon ile vücudun aşı ve diğer tüm korumalarından etkilenmediği ifade edildi.

YENİ VARYANT ÖNCEKİ BAĞIŞIKLIKLARDAN ETKİLENMİYOR

XBB.1.5 varyantı hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanları, bu yeni varyantın önceki aşılama veya farklı yöntemlerle kazanılan bağışıklıklardan etkilenmediğini ve insanlar arasında çok hızlı bir şekilde bulaştığını ifade etti. 

XBB.1.5 HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Pandemiye ilişkin tüm verilere açık erişim sağlayan GISAID adlı veri tabanı üzerinden elde edilen verileri kullanan outbreak.info'ya göre, XBB.1.5 şu an en az 74 ülke ve 43 ABD eyaletinde mevcut. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Avustralya da bulunuyor.

Dünyadaki sağlık sistemlerinin bu varyanttan büyük ölçüde etkilenebileceğine ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar, insanların olabildiğince evlerinden çıkmaması ve korunmaları gerektiğine dikkat çekti. Fakat bu varyantın, geçmiş varyantlardan daha ciddi bir hastalığa neden olup olmadığına dair henüz net bir bilgi mevcut değil. 

BEYAZ YUMURTA MI, KAHVERENGİ YUMURTA MI?

İngiltere'nin önemli Covid-19 gözetim merkezlerinden biri olan Sanger Enstitüsü, XBB.1.5 varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, “XBB.1.5, aşılamaya veya önceki enfeksiyona yanıt olarak üretilen Covid ile savaşan antikorları atlamasına yardımcı olan F486P de dahil olmak üzere mutasyonlar kazanmıştır. Birleşik Krallık’taki 17 Aralık haftasına kadar olan haftadaki vakaların yüzde dördünün XBB.1.5'ten kaynaklandığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

XBB.1.5 varyantının, geçtiğimiz Ağustos ayında Hindistan'da ortaya çıkan Omicron XBB'nin mutasyonlu versiyonu olduğu ortaya çıktı. 

Yeni varyant XBB'nin BJ.1 ve BA.2.75 varyantlarının birleşimi olduğu ve bazı ülkelerde covid vakalarının birkaç hafta içerisinde dört katına çıkmasına sebep olduğu açıklandı. 

VAKALAR BİR HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından geçtiğimiz cuma açıklanan verilere göre, Covid-19 vakalarının yüzde 41'i XBB.1.5 ve vakalar bir önceki haftaya göre iki kat artmış durumda. 

CDC'nin Coronavirüs ve Diğer Solunum Virüsleri Bölümü yöneticisi Dr. Barbara Mahon, "XBB.1.5’in ülkenin kuzeydoğu bölgesinde baskın varyant olacağını ve tüm bölgelerde artacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. Mahon, bununla beraber XBB.1.5 vakalarında yaşanan bu hızlı artışın 'kesinlikle çok endişe verici' olduğunu ve yeni bir salgının oluşumuna etki edecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Warwick Üniversitesi'nde görevli bir virolog olan Profesör Lawrence Young, “XBB.1.5 varyantı oldukça bulaşıcıdır ve New York'ta, özellikle yaşlılar arasında artan hastane yatışlarını artırmaktadır. Bağışıklığın azalması, soğuk hava nedeniyle daha fazla iç mekanlarda bulunulması ve yüz maskesi takmak gibi diğer hafifletici önlemlerin olmaması da ABD'deki bu enfeksiyon artışına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Profesör Young, "Bu varyantın Birleşik Krallık'ta daha önce diğer Omicron varyantlarına maruz kalmış ve 50'li yaşlardaki nüfusta nasıl davranacağını bilmiyoruz. XBB.1.5 ve diğer Covid türevlerinin tehdidi, uyanık kalmamız gerektiğini vurguluyor.” dedi.

XBB.1.5'İN BELİRTİLERİ NELER?

Bilim insanları, XBB.1.5 varyantının belirtilerinin diğer Omicron varyantlarına benzer olduğunu söyledi ve belirtileri şu şekilde sıraladı:

-Öksürük

-Soğuk

- Ateş

-Boğaz ağrısı

-Vücut ağrıları

Diyabet hastalarının ise belirtilen semptoları çok daha ağır geçireceğini de eklediler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
1
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
2
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
5
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.