Geliyorum diyen yüksek kan şekerinin ilk belirtileri

İnsülin, pankreasın beta hücreleri tarafından üretilen ve glikozun geçmesine ve enerji üretmesine izin vermek için hücrelerin "kilidini açan" bir hormon.

Yüksek kan şekeri tedavi edilmezse birçok sağlık sorununa yol açabilir. Kalp krizi, felç, bunama, görme sorunları ve diğer birçok sağlık sorunu riskini artıran tip 2 diyabete neden olabilir.

Yüksek kan şekeri bir diğer adıyla hiperglisemi durumu ağrılı değildir, genellikle belirti vermez ancak özellikle uzun vadede çok tehlikeli. Hücre içinde temel enerji kaynağı olarak görev yapan ve vücuttaki tüm faaliyetlerin lokomotifi olan glikozun vücutta yeterli miktarda bulunması gerekir.

Glikoz, kas çalışması ve beynin çalışması da dahil olmak üzere vücuttaki tüm süreçler için gereklidir. Vücut faaliyetleri için toplam glikozun üçte ikisi kadarı kullanılır, geri kalanı ise vücuttaki diğer dokularda glikojen şeklinde bir enerji rezervi olarak depolanır.

Pankreasın beta hücreleri yeterli insülin üretemezse, glikoz hücrelere giremez, kullanılmadan kalır ve kanda birikir.

Diyabet, pankreas artık insülin üretemediğinde veya vücut ürettiği insülini artık iyi kullanamadığında ortaya çıkan kronik, metabolik bir hastalıktır. Sindirim sisteminde parçalanan yiyeceklerden (karbonhidratlar) vücut glikoz alır. Bu şekilde elde edilen glikoz, kan dolaşımına girerek hücrelere ulaşır. İnsülin olmadan, glikoz hücrelere giremez, bu nedenle aç kalırlar. İnsülin üretememe veya etkili kullanamama, yüksek kan şekeri seviyelerine yani hiperglisemiye yol açar.

Diyabetin üç ana türü vardır. Tip 1 diyabet her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık çocuklarda ve ergenlik çağındaki insanlarda görülür. Tip 1 diyabette vücut insülin üretmez veya çok az miktarda üretir. Bu nedenle, bu tip şeker hastalığı yaşayan kişilerin diyabetlerini kontrol altında tutabilmeleri için tedavinin başlangıcından itibaren günlük insülin enjeksiyonlarına ihtiyaçları vardır.

Tip 2 diyabet yetişkinlikte daha sık görülür ve tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturur. Tip 2 diyabette vücut insülin üretir ancak yetersiz kalır. Yeterli insülin üretilse bile iyi kullanılamaz. Tip 2 diyabet tedavisinin temeli, sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra normal vücut ağırlığını korumayı içeren sağlıklı bir yaşam tarzıdır. Tip 2 diyabet bunun dışında hipoglisemik ilaçlarla ve uzun süreli hastalıkta insülin preparatları ile tedavi edilir.

İşte geliyorum diyen yüksek kan şekerinin belirtileri



Şekeri kontrol altında tutmak için sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek, egzersiz yapmak ve iyi beslenmek gerekir. Tüm bunlara rağmen yüksek kan şekerinden şüpheleniyorsanız ilk belirtilere dikkat edip, tedavi için en kısa sürede harekete geçmeniz gerekir.

Şekeri yüksek olan kişiler sürekli aç hissederler ve sürekli bir şeyler atıştırma dürtüsü yaşarlar. Bunun nedeni, hücrelerin glikozdan yoksun kalması ve onu diğer kaynaklardan elde etmek için daha fazla yiyecek araması ve yağ deposundan enerjiye ulaşmasıdır.

Aşırı yüksek kan şekeri vücuttaki sinirlere zarar verir ve diyabetin neden olduğu en yaygın sağlık sorunu olan diyabetik nöropatiye yol açar. Periferik nöropati, diyabetik nöropatinin en yaygın şeklidir ve bacaklarda, kollarda, ayaklarda, avuç içlerinde ve omuzlarda karıncalanma, yanma, spazm, şişme veya gıdıklanma şeklinde kendini gösterir.

Her zamanki gibi sıvı tükettiğiniz halde daha sık idrara çıkacağınızı fark ederseniz, şekerinizi kontrol edin. Şeker seviyeleri yükseldiğinde, vücut onu idrar yoluyla atmaya çalışır, bu nedenle sık sık tuvalete gitme ihtiyacı doğar.

Kan şekeri yükselir çünkü vücut, emilimine yardımcı olan bir hormon olan inüline karşı bağışıklık kazanır ve böylece hücreler onu bir enerji kaynağı olarak kullanabilir. Hücrelerdeki enerji eksikliği vücutta yorgunluğa yol açar.

Yüksek şeker gözlere zarar vererek bulanık görmeye, görüş alanında lekelere ve çizgilere neden olabilir. Diyabetik retinopati, yetişkinlerde körlüğün başlıca nedenlerinden biridir ve yüksek kan şekerinin neden olduğu bir sağlık sorunudur.

Sık idrara çıkma susuzluğa neden olur. Daha fazla su içtiğiniz halde susuzluğunuzu gideremiyorsanız, kan şekeri seviyenizi kontrol etmeniz iyi olur.