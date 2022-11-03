Kuru kayısının az bilinen büyük zararı. Herkes çok faydalı sanıyor

Birçok gıda hatta sağlıklı olanlar, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini artırabildiği bildirildi. Ama onları tamamen hayatından çıkarmak zorunda olmadığınız vurgulandı. Daha iyi kan şekeri kontrolü için bu gıdalara nasıl yaklaşacağınızı öğrenmenizin gerekliliği ifade edildi. Rafine karbonhidrat oranı yüksek yiyecek ve içecekler kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabileceği bildirildi. Bu tarz yiyeceklere karşı mesafeli olmanız sağlığınız için iyilik olacağı vurgulandı.

BİR DİLİM KURU KAYISININ İÇİNDEKİ ŞEKERE DİKKAT!

Meyve yiyecekseniz, taze ve işlenmemiş olmasına dikkat etmenizin gerekliliği vurgulandı. İlave şeker içermeyen kuru meyveler bulmayı başarsanız bile, kan şekerinizi büyük ölçüde artıracaklarını bilmenizin gerekliliği bildirildi. Örnek olarak da büyün bir taze kayısı 3 gramın biraz üzerinde şekere sahipken, bir dilim kuru kayısının içindeki şeker miktarı bu kadar olduğu gösterildi.

Kuru meyvelerin ne kadar sağlıklı olduğunu daha önce defalarca duyduğunuz için şu an bu bilgi size biraz şaibeli gelebilir. Ancak konu kan şekeri olduğunda, aşırı tüketilen kuru meyveler de potansiyel risk kategorisine giriyor. Meyve, sağlığınız ve tip 2 diyabet yönetiminiz için harika olan vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lifler açısından zengindir.

FAST FOOD

Hamburger, pizza ve kızartmalar aslında tam bir şeker bombası olduğu bildirildi. İçeriğindeki trans yağ ve sodyum da cabası olduğu vurgulandı. Şekeriniz olsa da olmasa da sağlığınız için bu yiyeceklerden kesinlikle uzak durmanızın gerekliliği bildirildi.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Çok miktarda şeker içermesinin yanı sıra soda, şekerli buzlu çay ve hatta meyve suyu gibi içecekler neredeyse hiç protein, yağ veya lif içermiyor. Aynı zamanda çok çabuk acıkmanıza neden olduğu vurgulandı. Şekerli kalorili içecekler kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olduğu bildirildi.