20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Milyonlarca diyabetliye müjde!

ABD'de yeni geliştirilen Tip 1 diyabet ilacına onay verildi. Şeker hastalığına yol açan sorunu tedavi etmeye odaklanan ilaç, milyonlarca hastaya müjde niteliği taşıyor.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:39
Takip Et

Milyonlarca diyabetliye iyi haber

Milyonlarca diyabetliye müjde!
+
Aa
-

ABD’den sevindirici bir haber geldi. Haberde, “Tip 1 diyabet gelişimini geciktirdiği kanıtlanmış bir immünoterapi ilacı, ABD'deki düzenleyiciler tarafından onaylandı.” Denildi.

Bilim insanları, teplizumab'ın tedavide "yeni bir çağa" işaret ettiğini ve yalnızca semptomlardan ziyade hastalığın nedenlerinin ilk kez ele aldığını açıkladı.

İlaç temel olarak insülin üreten pankreas hücrelerine bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saldırmasını durdurmayı amaçlıyor. ABD'den gelen onayın diğer ülkelerdeki onay kararlarının önünü açacağı sanılıyor.

Dünya çapında yaklaşık 8,7 milyon insan Tip 1 şeker hastalığıyla uğraşıyor. Türkiye 2015 verilerine göre Tip 1 diyabet hastalığına sahip 1 milyondan fazla insan var.

Tip 1 diyabette, normalde bakteri ve virüslerle savaşması gereken bağışıklık sistemi yanlışlıkla insülin üreten pankreastaki kilit hücrelere saldırıyor. İnsülin bu anlamda çok önemli. Vücudun enerji için şekeri kullanmasına yardımcı oluyor. Mevcut tedavilerin çoğu, insanların kan şekerlerini kontrol etmelerine ve her gün enjeksiyon veya infüzyon yoluyla insülin almalarına odaklanıyor.

Üç yıl önce yapılan bir araştırma, ilacın yüksek risk altındaki bazı kişilerin hastalığı geliştirmesini ortalama üç yıl geciktirdiğini göstermişti. Uzmanlar, bu gecikmenin, özellikle bu süre boyunca günlük insülin almak veya şekerlerini yoğun bir şekilde izlemek zorunda kalmayan gençler için çok önemli olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, insanların kan şekerlerini sağlıklı bir aralıkta tutarak daha uzun yıllar geçirebileceklerini ve böbrek veya göz hastalığı gibi yüksek kan şekerlerinin komplikasyonlarından korunmak için daha fazla zaman sunabileceklerini öne sürülüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
4
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
﻿Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
5
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
6
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
7
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿İzmir İzelman 5 personel alacak
﻿İzmir İzelman 5 personel alacak
﻿İzmir İzelman 5 personel alacak
﻿Otelin penceresinden sarkan kadın aşağıya düştü
﻿Otelin penceresinden sarkan kadın aşağıya düştü
﻿Otelin penceresinden sarkan kadın aşağıya düştü
﻿ 15 yaşındaki çocuğa şantaj
﻿ 15 yaşındaki çocuğa şantaj
﻿ 15 yaşındaki çocuğa şantaj
﻿Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
﻿Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
﻿Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.