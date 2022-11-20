Milyonlarca diyabetliye müjde!

ABD’den sevindirici bir haber geldi. Haberde, “Tip 1 diyabet gelişimini geciktirdiği kanıtlanmış bir immünoterapi ilacı, ABD'deki düzenleyiciler tarafından onaylandı.” Denildi.

Bilim insanları, teplizumab'ın tedavide "yeni bir çağa" işaret ettiğini ve yalnızca semptomlardan ziyade hastalığın nedenlerinin ilk kez ele aldığını açıkladı.

İlaç temel olarak insülin üreten pankreas hücrelerine bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saldırmasını durdurmayı amaçlıyor. ABD'den gelen onayın diğer ülkelerdeki onay kararlarının önünü açacağı sanılıyor.

Dünya çapında yaklaşık 8,7 milyon insan Tip 1 şeker hastalığıyla uğraşıyor. Türkiye 2015 verilerine göre Tip 1 diyabet hastalığına sahip 1 milyondan fazla insan var.

Tip 1 diyabette, normalde bakteri ve virüslerle savaşması gereken bağışıklık sistemi yanlışlıkla insülin üreten pankreastaki kilit hücrelere saldırıyor. İnsülin bu anlamda çok önemli. Vücudun enerji için şekeri kullanmasına yardımcı oluyor. Mevcut tedavilerin çoğu, insanların kan şekerlerini kontrol etmelerine ve her gün enjeksiyon veya infüzyon yoluyla insülin almalarına odaklanıyor.

Üç yıl önce yapılan bir araştırma, ilacın yüksek risk altındaki bazı kişilerin hastalığı geliştirmesini ortalama üç yıl geciktirdiğini göstermişti. Uzmanlar, bu gecikmenin, özellikle bu süre boyunca günlük insülin almak veya şekerlerini yoğun bir şekilde izlemek zorunda kalmayan gençler için çok önemli olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, insanların kan şekerlerini sağlıklı bir aralıkta tutarak daha uzun yıllar geçirebileceklerini ve böbrek veya göz hastalığı gibi yüksek kan şekerlerinin komplikasyonlarından korunmak için daha fazla zaman sunabileceklerini öne sürülüyor.