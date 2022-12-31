Yüksek tansiyona savaş açıyor. Bir poşet dolusu ilacı rafa kaldıracak

Posta’da yer alan habere göre; Yüksek tansiyonun birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinmekle birlikte felce kadar götürmesi ise korkutuyor. Bu noktada kendi kendinize teşhis koymaya çalışmamanız önerildi. Uzmana danışmanız tavsiye edildi. Sağlığınızı korumanın en önemli faktörlerinden biri olan olan tansiyonunuzun seviyelerini ve değişikliklerini bilmek de önemli olduğu bildirildi.

Diğer olası, ancak özel olmayan yüksek tansiyon belirtileri arasında, şeker hastalarında veya yüksek tansiyonu olan kişilerde gözlerde ve göz çevresinde oluşabilen kırmızı lekeler ve çiller vardır. Bu lekeler mutlaka bir kişinin yüksek tansiyonu olduğu anlamına gelmez.

Yüksek tansiyonun genellikle baş ağrısına ve burun kanamalarına neden olduğu düşünülür. Ancak çoğu durumda yüksek tansiyon baş ağrısına veya burun kanamasına neden olmaz. Tansiyonunuz 180/120 veya üzerindeyse ve baş ağrınız veya burun kanamanız varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız birkaç dakika bekleyin. Bu tansiyon seviyeleri kalırsa veya artarsa hemen acil yardım alın.

KEREVİZ TOHUMU

Kereviz tohumları demir, magnezyum, manganez, kalsiyum ve lif gibi çeşitli besinlerle doludur. Bazı araştırmalar kereviz tohumlarının kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çalışmalar, kereviz tohumu ekstraktının yüksek tansiyonlu deneklerde tansiyonu düşürdüğünü, ancak normal tansiyonu olan deneklere etki etmediğini gösteriyor. Ayrıca kereviz tohumları iyi bir diyet lifi kaynağıdır.

FESLEĞEN

Fesleğen çok fazla öjenol içerir. Araştırmalar, bu bitkisel antioksidanın birçok sağlık yararına sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, öjenolün doğal bir kalsiyum kanal blokeri olarak hareket ederek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Kalsiyum kanal blokerleri, kalsiyumun kalbe ve atardamarlara hareketini engelleyerek kan damarlarının gevşemesini sağlar. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, fesleğen özlerinin kan damarlarını gevşetmeye ve kanı seyreltmeye yardımcı olduğunu ve bunun da kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

ZENCEFİL

Zencefil, alternatif tıpta önemli bir bileşendir. İnsanlar yüzyıllardır bunu dolaşım, kolesterol seviyeleri ve tansiyon da dahil olmak üzere kalp sağlığının birçok yönünü iyileştirmek için kullandı.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, zencefil almanın tansiyonu çeşitli şekillerde düşürdüğünü göstermiştir. Doğal bir kalsiyum kanal blokeri ve doğal bir ACE inhibitörü görevi görür.

4 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, günde 2-4 gram olmak üzere en fazla zencefil tüketenlerin yüksek tansiyon geliştirme riskinin en düşük olduğunu buldu. Zencefil lezzetlidir ve diyetinize dâhil edilmesi kolaydır.

MAYDANOZ

Maydanoz, tansiyonu düşürebilen C vitamini ve karotenoidler gibi çeşitli bileşikler içerir. Birkaç çalışma, karotenoid antioksidanların kan basıncını ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olan LDL (kötü) kolesterolü düşürdüğünü göstermiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, maydanozun büyük ve küçük tansiyonu düşürdüğünü ve kan damarlarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olan kalsiyum kanal blokeri (BCC) görevi gördüğünü göstermiştir. Ancak maydanoz ve insan tansiyonu üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır. Etkilerini daha iyi anlamak için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.Fesleğen Fesleğen çok fazla öjenol içerir.

Araştırmalar, bu bitkisel antioksidanın birçok sağlık yararına sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, öjenolün doğal bir kalsiyum kanal blokeri olarak hareket ederek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

SARIMSAK

Sarımsak, kalbinize fayda sağlayabilecek birçok bileşik açısından zengindir. Sarımsak, özellikle kan akışını artırmaya ve kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilecek allisin gibi kükürt bileşikleri içerir. Bu, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu olan 550'den fazla kişi üzerinde yapılan 12 çalışmanın gözden geçirilmesi, sarımsak almanın büyük ve küçük tansiyonu sırasıyla ortalama 8.3 mm Hg ve 5.5 mm Hg azalttığını göstermiştir. Bu azalma, tansiyon ilaçlarının etkilerine benzerdi.

KEKİK

Kekik, birçok sağlıklı bileşikle dolu aromatik bir bitkidir, rosmarinik asit içerir. Araştırmalar, iltihabı ve kan şekeri düzeylerini düşürmenin yanı sıra kan akışını artırma gibi Hayvan çalışmaları, rosmarik asit almanın, anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) etkisiz hale getirerek tansiyonu önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. ACE, kan damarlarını daraltan ve kan basıncını yükselten bir moleküldür. Bu nedenle, durdurulması tansiyonu düşürebilir.