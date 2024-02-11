Yüksek tansiyonun tepesine balyoz indiren şifalı bitki hangisi

Kuşkonmaz, diğer bazı sebzeler gibi sağlığa faydalıdır. Uzmanlar Kuşkonmazın kalorisi ve sodyumu az olduğunu belirtiyor. Kuşkonmazın sağlığa yararları bilinmesine rağmen uzmanlar farelerle araştırma yaptı. Araştırmada kuşkonmazın farelerde olumlu etkileri olduğu görüldü.

Japonya'da Kagawa Beslenme Üniversitesi uzmanları kuşkonmaz yedirilen farelerin sağlıklı olduğunu gözlemledi. 10 hafta süreyle yüksek tansiyonu olan farelere yüzde 5 oranında kuşkonmaz verildi. Diğer fareler kontrol grubu olarak ayrıldı.

Uzmanlar kuşkonmaz yiyen farelerin tansiyonunun düştüğünü tespit etti. Tansiyonun yanı sıra böbrekleri de iyileşti. Uzmanlar kuşkonmaz yiyen farelerin idrarında az protein olduğunu buldu. Bu böbreklerinin iyi çalıştığının işaretiydi.

Kuşkonmazda 2-hydroxynicotianamine adlı bir madde olduğu ortaya çıktı. Bu madde tansiyonu düşürüyordu. Uzmanlar bu maddenin insanlarda da işe yarayıp yaramayacağını henüz denemedi. Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayınlanan araştırmanın insanlardaki yüksek tansiyon problemini çözmesi bekleniyor.