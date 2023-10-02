Yüksekova’da 72 kilo esrar 90 kök kenevir ele geçirildi

Hakkari'de narkotik polisinin bir ikamette yapığı operasyonda 72 kilo esrar ile 90 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Yüksekova’da 72 kilo esrar 90 kök kenevir ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik polislerinin yaptığı operasyonda 72 kilo esrar ile onlarca kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Olayla ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Narkotik köpeği Rüzgar'ında katıldığı çalışmalar neticesinde 72 kilogram esrar ve 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gençlerimizi uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için zehir tacirlerine karşı güvenlik birimlerimizce yaptığımız çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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