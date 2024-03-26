Yüksekova’yı yoğun kar yağışı vurdu

Kaynak: İHA
Yüksekova’yı yoğun kar yağışı vurdu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe beyazlara büründü.

İlçede günlerdir sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bugün öğlen saatleri itibariyle yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yaklaşık 1 hafta önce sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktası sular altında kaldı; hayat adeta durma noktasına geldi.

aw170887-02.jpgBugünse sabah saatlerinde yağan sağanak yağışlar öğlen saatlerinden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçenin İpekyolu Caddesi ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan araçlar yollarda zorlu anlar yaşadı.

aw170887-03.jpgÖte yandan, ekipler olumsuz bir durum yaşanması ihtimaline karşı teyakkuz halinde bekliyor.

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