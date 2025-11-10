Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Süper Lig'de karşılaşacakları Galatasaray'a da meydan okudu.

İşte Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar;

'YASİN KOL'U DA YENDİK'

"Biz Türkiye'de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tek istediğimiz adil maç yönetilmesi. Dün (pazar) oynanan maçta Yasin Kol bizi çok zora soktu. Biz dün hakemi de yendik. Bu konuşmalarımla bana ceza verirler, umurumda da değil."

'GALATASARAY MAÇINA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ'

"Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Ondan sonra 5 Aralık'ta, Fenerbahçe-Galatasaray maçının hemen sonrasında Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz. Galatasaray maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. 3 ihtimalli bir maç. Samsunspor, artık korkarak oynayan bir takım değil. Futbolu güzelleştiren, topun oyunda kalmasını artırmaya çalışan, futbolu güzelleştiren bir takım olmak istiyoruz. Biz bu kadar istekliysek, MHK'dan da aynı karşılığı beklemek istiyoruz. Son 5 maçımız o kadar kritik maç ki... Beşiktaş'a gidiyoruz, peşine Alanya. Zorlu bir maç. Alanya, Trabzon'u elinden kaçırdı. Başakşehir, Galatasaray, Göztepe var. Bunların hepsi çok iyi maçlar."