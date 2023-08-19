Yüksük otu ödem atmaya iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ödem atmaya iyi gelen yüksük otunun faydaları dikkat çekti.

ÖDEM NEDİR?

Sıcaklıklar damarlarda genişlemeye yol açıyor ve bununla birlikte damarların içinde dolaşan sıvının dokulara geçişi kolaylaşıyor. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi de vücutta ödem oluşturuyor.

YÜKSÜK OTU NASIL KULLANILIR?

Yüksek otu, toksik etkilere sahip olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bu nedenle, bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir. Uzman, size doğru dozajı ve kullanım talimatlarını sağlayacaktır.

Yüksek otu genellikle ilaç formunda kullanılır. Tablet veya kapsül şeklinde temin edilebilir. Bu ilaçların kullanımı, hastanın durumuna ve sağlık geçmişine bağlı olarak değişir. Dozaj, dikkatlice belirlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yüksek otu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Yüksek otunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

Uzmanınızın önerdiği dozajı kesinlikle aşmayın.

Digitalis bitkisi, diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, mevcut ilaçlarınızla etkileşim olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danışın.

Digitalis bitkisini doğal haliyle tüketmeyin. Sadece ilaç formunda kullanılması tavsiye edilir.