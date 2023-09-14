Yumurta içeriğindeki protein nedeniyle yaygın bir kullanım hale gelen yumurta içerikli maskeleri evinizde de yapabilirsiniz. Yumurta maskesinin cilde pek çok faydası olduğu söyleniyor. Peki, yumurta maskesi nasıl yapılır? Yumurta akı maskesinin cilde faydaları neler?

YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?

2 adet yumurtanın beyazı köpürene kadar çırpılır. Üzerine taze olacak şekilde yarım limonun suyu sıkılır.

1 yemek kaşığı sirke eklenerek homojen bir karışım oluşturulur.

Göze temas etmemek koşuluyla yüze ve boyun bölgesine parmaklar yardımıyla masaj yapılarak uygulanır.

Yaklaşık 15 dakika ciltte bekletildikten sonra su ile durulanır. Ardından uygun bir nemlendirici kullanılması önemlidir.

YUMURTA MASKESİNİN FAYDALARI NELER?

Cilt bakımında yumurta akı kullanımı günümüzde son derece yaygındır. Yumurtanın yüksek protein içeren kısmı beyazıdır. Yumurta akının cilde faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Cildi sıkılaştırır.

- Cildi fazla yağdan arındırır.

- Kırışıklar için son derece faydalıdır.

- Cilt lekelerine ve sivilcelere karşı etkilidir.

- Sağlıklı ve pembe bir cilt görünümü kazandırır.

- Cildi temizler.