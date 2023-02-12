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Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım

Türkiye’de yaşanan depremin ardından Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Yunanistan'a bağlı Meis Adası halkı, depremzedelere insani yardım malzemesi gönderdi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 01:40
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Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım

Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım
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Yunanistan'ın Meis Adası’ndan depremzedelere yardım eli uzandı.

Ada halkı, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri gönderdi. Adadan ilçeye gemiyle getirilen malzemeler, düzenlenen kampanya çerçevesinde belirlenen noktaya bırakıldı. İstiflenen yardımlar bölgeye gönderildi.

Yardım paketlerinin üzerinde Türkçe yazılmış, "Sevgili komşularımız. Sizin evlerinizle birlikte bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa… Meis Adası halkı-Kastellerizo" notu dikkati çekti.

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