Yunan Sahil Güvenlik ekibine suçüstü. İHA'lar yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi Serpil Demir
Yunan Sahil Güvenlik ekibine suçüstü. İHA'lar yakaladı
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Sakız Adası doğusuna getirip, göçmen botunu Türk karasularına bıraktı. O anları Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar yakaladı. İşte o anlar.

Yunanlılar yine Ege'de yapacakların yaptı. Yunan Sahil Güvenlik botuyla Sakız Adası doğusuna Çeşme'nin batısına getirilen kaçak göçmenler, bota bindirilerek, Türk karasularına bırakıldı. O anlarda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'la Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini saniye saniye görüntülendi. O görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik Ekibinin kaçak göçmenlerin botunu Sakız Adası'nın doğusuna Türk Karasularına bırakıldığı anlar İHA'larca tespit edildi. Yunanlılar, olay yerinde süratle uzaklaştı. İşte bu görüntülerin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu bilgelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 14 Şubat 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sakız Adası’nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

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