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Yunanistan Dışişleri Bakanı, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:33
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı
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Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle bir araya geldiği toplantıya katılan Nikos Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.

Nikos Dendias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli." diye konuştu.

Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. (AA)

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