Yunanistan Myknos’ta 5 cruise gemisi ile 14 bin turist ağırladı. İzmir’e ise yıllardır cruise gemileri gelmiyor

Bununla birlikte Yunanistan, turizm sektörünün merkezine oturdu. Myknos'a gelen yolcu gemileri, İzmir'in bu alanda yetersiz kaldığını gösterdi.

2016 YILINDAN SONRA İLK CRUİSE GEMİSİ 2022’DE GELMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çabaları sonucunda İzmir’e, 2016 yılından sonra ilk kruvaziyer gemi 2022’de gelmişti. İlk gemiyi karşılamak için Başkan Tunç Soyer de İzmir Limanı’nda bulunmuş, İzmir Limanı’na 34 kruvaziyer geminin geleceğini açıklamıştı.

2022’de İzmir Limanı’na 34 kruvaziyerin geleceğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İzmir’e daha fazla kruvaziyerin gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da arttıracağız” demişti.

YUNAN VE TÜRK TURİZM SEKTÖRLERİ

Yunanistan ve Türkiye, turizmde uzun yıllardır birbirleriyle rekabet halindedir. Her iki ülke de tarihi ve kültürel mirasları, güzel kumsalları, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu yüzden, Yunanistan ve Türkiye turizmde birbirlerine rakip olmuştur.

Her iki ülke de turizme büyük önem vermiş ve turistlere daha iyi hizmet sunmak için altyapılarını geliştirmiştir. Her iki ülkenin de lüks tatil yerleri, oteller, plajlar, su sporları ve turistik yerleri gibi çeşitli turizm imkanları vardır. Turistlerin seçimlerini etkileyen bu faktörler, turizm rekabetini artırmıştır.

Fakat, Yunanistan ve Türkiye arasındaki turizm rekabeti bazen siyasi ve diplomatik sorunlarla da karşılaşmıştır. Sınır sorunları, egemenlik meseleleri veya politik gerilimler gibi faktörler, turistlerin seçimlerini değiştirebilir ve turizm sektörüne zarar verebilir.

Turizm rekabeti, her iki ülke için de ekonomik açıdan önemlidir. Turizm gelirleri, istihdam sağlama ve bölgesel gelişme gibi faktörlerle ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, Yunanistan ve Türkiye turizm sektörlerini iyileştirme, tanıtma ve turist çekme konusunda birbirleriyle yarışmaktadır.

Son olarak, Yunan ve Türk turizm sektörleri, benzer özelliklere sahip olmalarına rağmen rekabet içerisindedir.