Yunanistan ve Almanya göç konusunda endişeli

Yunanistan Başbakanı ve Almanya Şansölyesi yeni mülteci akınına ilişkin endişelerini paylaştı.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan ve Almanya göç konusunda endişeli

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden düşmanlıklardan kaynaklanan yeni baskılar dikkate alınarak, Avrupa Birliği'nin yeni göç ve sığınma anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, Gazze'deki savaştan kaçan yeni mülteci akınından dolayı "Yunanistan gibi ön cephedeki ülkelerin sınırlarında yeni ve güçlü bir baskıyla karşı karşıya kalmalarının çok muhtemel olduğunu" kaydetti.

Yunanistan Başbakanı, "Göç ve sığınmayla ilgili yeni Avrupa anlaşması, dayanışma ve üye ülkeler arasındaki sorumlulukların adil dağılımı temelinde yakın zamanda tamamlanmalı. İki yönde hareket eden dinamik bir plana ihtiyacımız var: Bir yandan yasa dışı girişleri önlemek, diğer yandan yasal girişleri yönetmek" dedi.

Miçotakis’in kaygıları Scholz tarafından da dile getirildi: "Yunanistan, AB'nin dış sınırında yer alıyor ve bu yıl düzensiz göçmenlerin gelişinde önemli bir artış görüldü, ancak Almanya da çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu, ikili düzeyde ve Avrupa düzeyinde ortak çözümler bulmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi ve diğer AB ülkelerinden Almanya'ya ikincil akışları engellemek için de bir "Avrupa çözümüne" ihtiyaç duyulduğunu ekledi.

Miçotakis ve Scholz, Gazze'deki savaşın etkisi ve Avrupa'nın tepkisinin yanı sıra, Batı Balkanlar ile AB katılım müzakereleri, Yunan ekonomisinin toparlanması ve enerji ve yatırımlarda ikili işbirliği de dahil olmak üzere bir dizi başka konuyu da görüştü.

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