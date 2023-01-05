5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:18
Takip Et

Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için Mehmetçiğin mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalananlardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütlerine mensup olduğu belirlendi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
3
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
5
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.