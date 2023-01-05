﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için Mehmetçiğin mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Bu kapsamda "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütlerine mensup olduğu belirlendi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.