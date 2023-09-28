Yunanistan'da felaketler bitmiyor. Ülkeyi ikinci kez sel vurdu

Yunanistan bu yaz başından bu yana felaketlerle mücadele ederken, ülkeyi ikinci kez sel felaketi vurdu.

KAYNAK: AA
Yunanistan'da felaketler bitmiyor. Ülkeyi ikinci kez sel vurdu

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.

Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

İlgili Haberler
Çanakkale’yi vurdu rotasını İstanbul’a çevirdi. Kocabaş Çayı taştı, cadde Venedik döndü
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü Güncel
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler Spor
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler Güncel
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den Güncel
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı