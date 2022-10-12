Türkiye'ye 64 yaşında Yunanistan'dan madalya ile döndü

41 yıldır öğretmenlik yapan ancak 15 Şubat'ta emekli olmaya hazırlanan Sönmez, "Mesleğimi, öğrencilerimi çok seviyorum. Çok hüzünleniyorum. Daha çalışmak isterdim ama yasal sınırlar bu kadar. Emekli olsam da uzun yıllar hem yarışmacı olarak hem sağlık için spora devam edeceğim" dedi.

Ege Üniversitesi'nden mezun olup 41 yıl önce beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başlayan Kamuran Sönmez, öğretmenliğin yanı sıra atletizm hakemliği ve antrenörlük de yapıyor. Başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Sönmez, Selanik'te 23-25 Eylül 2022'de düzenlenen 31'inci Balkan Masterler Şampiyonası'nda 80 metre engellide şampiyon oldu, cirit atmada ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kamuran Sönmez, düzenli spor yaptığı için çok dinamik olduğunu dile getirdi. Sönmez, "Öğrencilerimi spora alıştırmak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorum. Haftada 4-5 kez idman yapıyorum.

Masterlar Atletizm Spor Kulübü'ne üye oldum. Kulübüm adına Balkan ve Türkiye şampiyonalarına katılıyorum. Öğrencilerime idol olmak, spor yapmalarını sağlamak, disiplinli olduklarını görmek, yeteneklerini değerlendirmelerine yol açmak; benim için büyük mutluluk. Bir öğrencimin yeteneğini keşfedip, yarışmacı yaptığımda ayrı bir mutluluk hissediyorum" dedi.

'GEÇEN YILDAN DAHA İYİ BİR DERECE ALDIM'

Balkan Atletizm Masterlar Şampiyonası'nda 60-64 yaş kategorisinde koşuya katıldığını anlatan Sönmez, "Engel koşmaya üniversite yıllarımda başlamıştım. Avrupa şampiyonasında seçme final oluyor. Daha önce İtalya'ya gitmiş, seçmeyi geçip finale kalmıştım.

Türk master atleti olarak 6'ncı olmuştum. Bu yıl Balkanlarda ise 80 engelliyi 17 saniye 37 salisede koştum. Geçen yıldan daha iyi bir derece aldım. Yaş alıyorum. Buna rağmen daha iyi bir derecede koşuyorsam; bundan daha büyük mutluluk yok" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE KOŞUP ENGEL ATLIYORUZ'

Başarısının sırrı hakkında bilgi veren Sönmez, düzenli yaşam, uyku, sağlıklı yiyecekler ve düzenli sporun kendisini zinde tuttuğunu anlattı. Başarının çalışmayla geldiğini dile getiren Sönmez, "Yeteneksiz de olsa bir öğrenci çalışınca bir yerlere gelebilir. Bunun yaşla da bir ilgisi yok. Öğrencilerimle yarışıyorum, koşuyorum, onlara uzun atlamayı öğretiyorum. Birlikte koşup, engel atlıyoruz. Canlı bir örnek olmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu, dinamik iyi insanlar olmaları için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki hedefinin Avrupa'da ilk 3'e girmek olduğunu söyleyen Sönmez, 4 yıl 65 yaş kategorisinde koşmaya devam edeceğini söyledi.